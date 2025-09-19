Danza per tutti, ovunque. La seconda edizione di «cittadiDanza» trasforma Bergamo in un palcoscenico

Da domani, sabato 20 settembre, all’11 ottobre a Bergamo torna la seconda edizione di «cittadiDanza» , il festival ideato e organizzato da ABC – Allegra Brigata Cinematica che porta in città un’idea di danza intesa come linguaggio condiviso, accessibile, aperto a tutte le persone e a tutte le età. Dopo il debutto dello scorso anno, il progetto torna con ancora più forza e con una domanda che attraversa l’intero programma: come costruire una casa per la danza che sia davvero inclusiva, in grado di accogliere le diversità e di diventare patrimonio di chi la pratica e di chi semplicemente la incontra? Come racconta Serena Marossi, direttrice artistica del festival, «cittadiDanza è l’espressione di questi dieci anni di lavoro di ABC e ci emoziona vedere quanta strada è stata fatta dal 2015, quante cose abbiamo imparato e come continuiamo ancora a farci domande, a mettere in discussione il nostro operato. È un’edizione che si allarga e si espande nella città, che tenta di essere ancora più inclusiva. Le proposte del programma nascono dalla sensibilità e particolarità di ogni componente della squadra: speriamo di raggiungere nuove persone, anche chi non avrebbe mai pensato di danzare».