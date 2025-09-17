Dove la musica incontra la bellezza: torna il «Festival Organistico Internazionale di Bergamo»

In questa edizione, inoltre, tornerà in programma uno tra gli strumenti più interessanti presenti a Bergamo, ovvero l’organo Giacomo Locatelli 1884 della Chiesa dei Frati Domenicani di San Bartolomeo, utilizzato dal festival ogni tre anni, ma sempre apprezzato e valorizzato di recente anche da iniziative collaterali: «Lo strumento, che avrebbe bisogno quanto meno di una pulitura con smontaggio e riallineamento delle trasmissioni, dal 2023 è protagonista della rassegna “Audizioni d’Organo”, iniziativa voluta dal Priore fra Angelo Preda e affidata ad Alessandro Chiantoni con il patrocinio del nostro festival, la quale prevede il coinvolgimento di giovani e promettenti strumentisti da tutta Europa», afferma Galessi. All’organo Locatelli, venerdì 17 ottobre alle 21, ci sarà l’organista francese Paul Goussot, già ospite nel 2012 come vincitore di concorso e oggi affermatissimo titolare del prestigioso organo Dom Bedos presso l’antica abbazia di St-Croix a Bordeaux, nonché docente presso il Conservatorio di Rueil-Malmaison. Goussot proporrà un programma diviso tra repertorio (con pagine di Händel, Elgar e Tournemire) e improvvisazione in vari stili («Suite in stile francese del XVIII secolo», «Partita in stile tedesco su un tema di Corale» proposto dal festival) attraverso anche importanti omaggi, come l’improvvisazione sullo «Studio Sinfonico op.78» di Marco Enrico Bossi o quella proposta su temi di Maurice Ravel scelti dal pubblico.