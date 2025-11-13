Conservare un’emozione in una carta: quando il grading incontra l’arte

Cominciamo a discutere di collezioni, mode e brand, perdendoci in piacevoli chiacchiere a tema geek per parecchi minuti. Vedendo però parecchie carte in negozio con valutazioni ed etichette differenti, chiedo a Filippo, di spiegarmi quali sono le operazioni che esegue durante il processo di grading. «Parto da una premessa: dato che il grading è una valutazione dello stato di stampa e conservazione di una carta, la cosa più importante che può fare un cliente è proteggerla bene. Molti non ci pensano, mettono la carta in un album senza bustine protettive – le cosiddette sleeve – e poi si lamentano se la carta si graffia o si rovina. In ogni caso, quando ci arriva una carta, facciamo un video e chiediamo al cliente di fare lo stesso, così tutti hanno prova dello stato iniziale. Noi abbiamo tre servizi di gradazione. Il “Fast Grading” è il più richiesto: è veloce e semplice, senza dettagli extra, ideale per chi vuole rivendere le carte subito. Lo “Standard” è più sobrio e minimale, per chi preferisce un approccio neutro. Infine c’è il servizio misto, che combina grafica e dettagli testuali ed è il nostro prodotto principale».