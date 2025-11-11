Due sport per un solo spazio. A Brembate l’atletica ha perso la sua “casa”

«Condividere la pista con la ginnastica artistica – dice – non era di per sé un problema». I due sport si muovevano su binari vicini ma diversi e, tralasciando il dispiacere iniziale nel vedere un luogo nato per l’atletica leggera essere utilizzato anche per altro, tra gli atleti, uniti nella passione per lo sport, non erano sorte particolari discussioni. La situazione, recentemente stravolta, ha cambiato le carte in tavola e, di conseguenza, le vite degli atleti a cui l’accesso è stato negato. «L’organizzazione degli allenamenti è un tema che prima non dovevo affrontare», mi spiega Rocco. «Se prima avevo la sicurezza di un luogo dove saltare e allenarmi, ora devo pensare di settimana in settimana, cercando di conciliare gli impegni lavorativi e quelli di studio». Il giovane talento del salto in lungo è infatti iscritto a un corso di massoterapia e per lui, che è di Bonate Sotto, la possibilità di allenarsi a Brembate rappresentava un buon compromesso per portare avanti i suoi impegni. «L’indoor di Brembate mi permetteva di risparmiare molto tempo e di avere, in un unico posto, tutto quello di cui avevo bisogno. Inoltre, per me che sono “fragile”, l’impianto al coperto garantiva di diminuire drasticamente la possibilità di infortuni».