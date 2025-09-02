La corsa di Giulia Corna e dell’Italia del flag football verso il sogno olimpico

«Abbiamo dovuto organizzarci velocemente, dando vita prima a una serie di raduni e poi a una selezione, creando una squadra da zero in veramente poco tempo. Abbiamo tuttavia dato vita a una grande formazione e abbiamo vissuto un’esperienza incredibile. Andare in Cina era il grande obiettivo, lì abbiamo provato emozioni imparagonabili con altro e difficili da descrivere. Abbiamo affrontato squadre di altissimo livello, come Messico e Stati Uniti, tanto che per l’Italia si trattava della prima sfida con quest’ultima – ricorda la giocatrice dalminese – Sicuramente ci siamo rese conto di quanto il movimento in altri Paesi sia decisamente più avanti. Hanno i sostegni di sponsor, hanno uno staff che le segue durante tutto l’anno, noi invece – magari – arriviamo all’ultimo. Quando hai poi di fronte giocatrici abituate all’NFL, ti rendi conto di quanto loro siano dei mostri facendolo come professione, mentre noi no. La differenza è ancora ampia, ma è comunque emozionante confrontarci con loro, si tratta di un punto di partenza per fare ancora meglio».