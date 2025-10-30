Da Sinner ai nuovi talenti, il grande tennis torna protagonista a Bergamo

Ciò ha permesso agli Internazionali di Tennis di Bergamo di inserirsi nei tornei più longevi in Italia con Biella, Barletta, Napoli, Genova e Monza che hanno saltato più di un’edizione, mentre Roma-Garden e Cordenons hanno fatto segnare almeno un’assenza a testa. Tutto ciò ha spinto l’ATP a celebrare il traguardo dei vent’anni di storia con l’inserimento nel «Challenger Heritage Programme». Un punto di partenza che spinge Fermi a pensare ancor più in grande: «Al momento non conosciamo ancora tutti i nomi dei partecipanti così come quelli delle wild card perché i giocatori hanno ancora qualche giorno per iscriversi così come per cancellarsi dal tabellone. Il nostro obiettivo è però di diventare Challenger 125 da svolgere sempre al Chorus Life e proprio per questo stiamo puntando a trovare un accordo sulle date con l’ATP».