Leone Streparola, il giovane talento del tiro a segno nazionale

Nonostante l’impegno che ci mette ogni giorno sia veramente elevato, Leone rimane comunque con i piedi per terra e, a distanza di alcune settimane, fatica ancora a mettere a fuoco quanto realizzato ai campionati italiani, dove ha decisamente ampliato il proprio palmarès. «È stato un anno molto intenso, mi sono allenato moltissimo a Treviglio con la mia allenatrice, ma non mi sarei mai aspettato di poter raggiungere traguardi così elevati. Sono riuscito a mantenere una certa costanza e tanto sangue freddo, portando a casa cinque medaglie, di cui una a squadre con i compagni con cui mi alleno tutti i giorn i – aggiunge il talento cremasco – Tengo molto alla carabina libera a terra perché mi piace e ho molta padronanza quando tiro. La carabina tre posizioni è molto più particolare perché ha molte più variabili e per questo può essere più difficile ottenere certi risultati».