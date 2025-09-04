Si avvicina il Gran Premio di Monza di Formula1 e cresce l’attesa per le Ferrari

Lo Scudo giallo con il Cavallino Rampante è il simbolo del club orobico, una bandiera grande 17 metri per 21 e autografata da tantissimi piloti di Formula 1. È conosciuta in tutto il mondo grazie alle immagini riprese dall’alto in occasione dei Gran Premi di Monza, Imola o Montecarlo. Fu l’allora presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, a suggerirne la realizzazione. L’inaugurazione dello Scudo, avvenuta a Maranello il 13 novembre 2011, viene ricordata come uno dei momenti più coinvolgenti nei trent’anni di storia del club orobico. Sparito al termine del Gran Premio di Imola, dove era stato esposto alla curva della Tosa, è stato ritrovato una decina di giorni dopo. «Tu chiamale emozioni – commenta nel ricordare l’episodio Giulio Carissimi, presidente onorario e fondatore del sodalizio – Frequento la gara fin dagli anni ’60 e l’emozione è sempre grandissima, da pelle d’oca quella dell’anno scorso. Temo che quest’anno non si ripeterà, la McLaren è troppo forte e anche Mercedes e Red Bull daranno filo da torcere. Non mancherà il nostro supporto e l’invasione di pista si farà lo stesso, ma non con lo stesso entusiasmo».