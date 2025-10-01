Tecnica e passione, la scalata di Lorenzo Ambrosini nel mondo del trial

Uno sport da allenare non solo con il corpo, ma anche con la mente, aspetto che il portacolori del Motoclub Lazzate ASD – Sezione Bike Trial ha sempre tenuto in grande considerazione: «Negli ultimi anni della categoria Giovanissimi correvo per Le Marmotte in BMX, ma ho deciso di cambiare squadra trovando un appoggio a Caravaggio, dove c’è un bike park con sezione sia di BMX che di trial e mountain bike. Ho provato la MTB, ma non mi ha colpito particolarmente come il trial, così ho deciso di spostare il focus su quel settore. Da lì ho deciso di prendere lezioni una volta a settimana e poi ho aumentato gradualmente l’impegno – racconta Lorenzo – Sia la BMX che il trial sono due sport individuali, ma completamente diversi, perché nel primo gareggi insieme ad altre persone. Devi essere più scaltro degli altri, soprattutto in partenza e ciò significa che devi sapere farti spazio. Per me era qualcosa di complicato, anche perché quando c’era da frenare, probabilmente ero il primo a farlo. Nel trial sei da solo davanti agli ostacoli e quindi puoi decidere tu come muoverti».