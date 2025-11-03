Silvia Persico, la ciclista dei tre mondi: strada, ciclocross e gravel

«Questa è stata una stagione iniziata molto bene con la vittoria all’UAE Tour Women per Elisa e il mio secondo posto nella classifica generale. Poi ho avuto qualche problemino durante la primavera: mi sono dovuta fermare a marzo perché avevo rotto una costola e poi ad aprile per una frattura del capitello radiale. Per il resto alla fine sono rientrata, ho fatto il Giro d’Italia Women e abbiamo fatto un grande Giro, quindi direi che è stata una stagione positiva – aggiunge Silvia – Il prossimo anno speriamo che sia migliore. Corriamo tutte per un obiettivo, per Elisa che ci rende orgogliose di farlo. A fine stagione ho poi vinto la Veneto Women e sicuramente è stato un successo cercato e voluto perché lo attendevo da molto e mi auguro che possa essere di buon auspicio per il prossimo anno».