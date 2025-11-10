Le voci del Duomo. Bergamo festeggia quindici anni di «Musica Cathedralis»

L’attenzione, nell’organizzazione dei singoli appuntamenti che vanno da settembre a giugno, è sempre legata al tempo liturgico, permettendo di utilizzare in modo pastoralmente efficace e culturalmente significativo il patrimonio musicale della Chiesa: «Nel corso degli anni, la rassegna ha visto proporre via via celebri composizioni antiche e contemporanee o rarità, dal “Passio” di Arvo Pärt ai suggestivi percorsi gregoriani, passando per le suggestioni organistiche che i quattro strumenti della Cattedrale sanno donare, con i loro molteplici colori e cangianti effetti sonori e spaziali», afferma don Sessantini. La rassegna, da diversi anni, intercetta anche le realtà del territorio, arricchendo le proposte di anno in anno: significative a questo riguardo sono le collaborazioni con il «Festival organistico Internazionale Città di Bergamo», l’Accademia Musicale Santa Cecilia di Bergamo e il Politecnico delle Arti di Bergamo.