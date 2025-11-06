«MADE Film Festival», il cinema del «saper fare»

Il film sarà proiettato in anteprima a Lo Schermo Bianco di Daste giovedì 13 alle 19 e il regista interverrà in sala. «Quello che emerge dalla narrazione, tra i macchinari e gli ambienti sono gli operai, anche se non sono sempre al centro del progetto ritroviamo le loro mani, gli sguardi e le presenze, per raccontare come l’uomo sia ancora e per ora imprescindibile» ha spiegato il regista, selezionato in oltre 70 festival internazionali compreso quello di Locarno per il suo primo documentario «Grand Hotel».