Sulle orme di Dante a Bergamo: incontri, letture e musica per un viaggio nel «Purgatorio»

EN: Attualissimo; come le altre cantiche della «Commedia», del resto. A tal proposito, è importante riflettere sul fatto che gli espianti del «Purgatorio» hanno compiuto in vita azioni non meno gravi di quelli dei dannati infernali. Prima di morire, però, sono stati raggiunti da una luce che li ha messi in condizione di prendere coscienza del male perseguito e di rimettersi nella grazia di Dio, in grado di perdonare anche le colpe più gravi. La differenza fra le anime del «Purgatorio» e quelle dell’«Inferno», perciò, non sta nel tipo di peccato che hanno commesso, ma nella capacità delle prime di pentirsi e di affidarsi alle braccia della misericordia divina, che trascende ogni tipo di giustizia umana e che è capace di accogliere anche il peggior criminale, purché si sia lasciato raggiungere dalla conversione del cuore. Come non pensare, allora, all’articolo 27 della Costituzione italiana («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», ndr) e, soprattutto, ai percorsi di giustizia riparativa? Percorsi carichi di sofferenza, in cui il reo, prendendo consapevolezza del male arrecato tramite l’incontro con le vittime, cerca di sanare le ferite che ha provocato nel tessuto sociale, così che in esso, un domani, possa essere pronto a rientrare.