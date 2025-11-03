Buon compleanno «Colazione con Radio Alta» con una grande festa a Daste

Tutte le sentinelle e i collaboratori di Radio Alta lo fanno a titolo volontario e gratuito. Chi si collega dall’auto si impegna a farlo nel totale rispetto delle norme di sicurezza stradale. Al momento sono 30 gli “operativi”, ma negli anni se ne sono succeduti oltre 130. Tra le sentinelle “storiche” Beppe Lodetti, che da 13 anni rallegra Colazione con le sue battute fulminee: «Nella vita faccio il commerciale – racconta il ragionier Lodetti, che coltiva una carriera parallela da comico – ma ogni mattina mi tengo libero 5 minuti per Teo, mi ha fatto crescere e portato fortuna».