«Milano AutoClassica»: il fascino senza tempo dei motori arriva alla Fiera di Milano

«Milano AutoClassica» è una mostra-mercato e una grande esposizione di auto di tutte le epoche, dove si possono ammirare modelli di inestimabile valore storico e collezionistico, come le tre “regine” che accoglieranno il pubblico all’ingresso, ma anche vecchie automobili di tutti i giorni, come quelle che hanno accompagnato la nostra infanzia, messe in vendita dai principali operatori del settore. Il tutto arricchito dalla presenza di club e registri storici e dagli stand di musei e case automobilistiche. «Milano AutoClassica» nasce nel 2012 e supera a pieni voti l’esame del pubblico, con circa ventiduemila visitatori. Da allora è stata una crescita continua, tanto che l’edizione 2024 ha tagliato il traguardo di oltre ottantaduemila visitatori.