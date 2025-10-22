Tulipania si veste d’autunno con migliaia di zucche colorate

«Le nostre zucche provengono da tutta Italia per una serie di ragioni. Innanzitutto abbiamo imparato molto dall’esperienza del primo anno, quando un brutto temporale ha distrutto buona parte del raccolto che avevamo curato solo a Terno e poi perché abbiamo notato che alcune varietà crescono meglio in altre zone del Paese. Per esempio le zucche alimentari crescono meglio vicino al Po, mentre quelle ornamentali sono più adatte ai terreni sabbiosi vicino al mare – precisa Alborghetti – Abbiamo sviluppato alcune varietà con amici americani e giapponesi. Se per esempio si prende la nostra “Cappuccetto Rosso”, questa è frutto di un incrocio fra la “Delica”, la classica zucca verde presente nel Nord Italia, e la “Hokkaido” che contiene molto betacarotene. Unendole abbiamo ottenuto la delicatezza e la dolcezza del sapore accompagnata a una buccia molto sottile, che si può mangiare e che contiene molte vitamine come il betacarotene».