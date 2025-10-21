«Donizetti Opera», il ritorno di «Caterina Cornaro» e il futuro del festival raccontato da Riccardo Frizza

RF: Le relazioni internazionali sono e resteranno un elemento di sviluppo, perché collaborare con teatri importanti rappresenta per il festival non solo un riconoscimento del valore che esprime, ma anche un motivo di crescita e di prestigio. La formazione è altrettanto centrale, e noi ci puntiamo molto: perché l’opera venga percepita come un bene di tutti, è fondamentale formare e far crescere un pubblico giovane, consapevole del valore artistico e culturale dell’opera. Per questo l’Ufficio Formazione è uno dei più attivi del festival durante tutto l’anno e lavora con grande efficacia insieme alle scuole, formando prima gli insegnanti e poi gli studenti.