Il teatro interroga l’anima nei nuovi spettacoli di «deSidera Bergamo Festival»

Il cartellone di «deSidera Bergamo Festival» sarà impreziosito mercoledì 10 settembre – alle 21 a Sant’Omobono Terme – da un evento speciale: Giacomo Poretti porterà in scena al Santuario della Cornabusa « La fregatura di avere un’anima », a dieci anni dalla prima volta. Era infatti il 17 settembre 2015 quando Poretti apparve per la prima volta nel cartellone del festival. Un percorso lungo dieci anni che l’ha portato a diventare direttore artistico della rassegna insieme a Gabriele Allevi e a Luca Doninelli. «È stato un cammino importante perché ha coinciso con la conoscenza e la successiva amicizia con Gabriele Allevi. È da qui è nato il seme che ha portato non solo a “deSidera” ma anche ad aprire due teatri a Milano, il Teatro Oscar e il Teatro degli Angeli. Dall’incontro organizzativo per fare il primo spettacolo alla Cornabusa è nata una cosa molto significativa», conferma Giacomo.