A Bergamo il teatro per bambini e famiglie riparte in festa con Teatro Prova

AR: Sarà una stagione ricca e articolata. Oltre ai nostri laboratori e alle rassegne, presenteremo anche alcune novità. Durante la festa di inaugurazione, come detto, daremo un piccolo assaggio del nuovo spettacolo pensato per i bambini dai 3 anni in su. Più avanti, nella seconda parte della stagione, debutterà una produzione rivolta ai ragazzi più grandi, in particolare scuole medie e in parte superiori: è una fascia d’età che negli ultimi anni avevamo un po’ trascurato e che ora stiamo tornando a coltivare con progetti specifici. Parallelamente, proseguiranno i corsi di teatro per tutte le età, dai piccolissimi fino agli adulti. Ad oggi contiamo circa 400 iscritti, un numero importante che continua a crescere e che ci rende molto soddisfatti. Per noi la scuola di teatro è una parte fondamentale del lavoro, e ogni anno riparte con lezioni di prova gratuite per chi vuole avvicinarsi. Infine, continueranno le collaborazioni con la rete di compagnie teatrali bergamasche: insieme portiamo avanti iniziative comuni e momenti condivisi con il Comune, come il Carnevale. Questo per noi rappresenta il terzo grande filone della stagione, accanto agli spettacoli e ai laboratori. Naturalmente, durante l’anno nasceranno anche nuove idee: alcune oggi sono ancora piccoli progetti, ma spesso in pochi mesi crescono e diventano realtà importanti. È anche questo il bello del nostro lavoro.