Esperienze a tavola: le cene più originali da provare a Bergamo e Provincia

Non una novità, ma un appuntamento fisso verso la fine di ogni mese: il 24 settembre l’Enoteca N.14 di Pedrengo vi aspetta per l’aperitivo con delitto. Realizzato in collaborazione con la compagnia teatrale L’incontro, ogni serata ha una trama a sé: ogni tavolo avrà il compito di scoprire chi è l’assassino, quale arma ha utilizzato e qual è stato il movente del colpevole. Nel mentre, si sorseggiano calici e si assaggiano gustosi finger food. Alla fine? Il tavolo vincitore riceverà in regalo una bottiglia di vino: dopotutto, siamo in una enoteca! Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il locale telefonicamente: 035.0443865.