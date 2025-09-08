Il teatro di figura torna protagonista in città con «Fili d’Arte»

«”Flirt” è un lavoro che ho iniziato a scrivere otto anni fa, quando avevo 25 anni. Ho cercato di tradurre in questo spettacolo la realtà sentimentale ed emotiva mia, dei miei coetanei e delle mie coetanee. Sono felice che, a sei anni dalla sua uscita, continui a ricevere riconoscimenti e a parlare ancora alle persone», racconta Silvia Torri. Alla stessa artista, a seguire, Fondazione Ravasio conferirà il XXVIII «Premio Giuseppina e Benedetto Ravasio» con questa motivazione: «Con intelligenza e delicatezza, porta in scena temi urgenti e necessari, trasformando l’intimità privata in riflessione collettiva. Con un linguaggio poetico e visivo innovativo affronta la complessità delle relazioni, rendendo il teatro uno strumento di consapevolezza».