«Snark Festival», otto documentari e quattro giorni per guardare il mondo e la storia

Venerdì alle 18.30 è in programma il film più recente della rassegna: «Fi rassi rond-point» di Hassen Ferhani (2015). Tutto ambientato in un mattatoio del quartiere Ruisseau di Algeri, dove i lavoratori, mentre affilano coltelli e macellano animali, parlano di calcio, politica, desideri e delusioni, con la stessa naturalezza con cui ciascuno svolge il proprio mestiere. Un film a metà tra l’osservazione sociale e lo sguardo attento sulla vita quotidiana, capace di trasformare un luogo marginale in un microcosmo che riflette un paese intero. A seguire doppio appuntamento con il cinema australiano: «First Contact» (1983) e «Joe Leahy’s Neighbours» (1989) di Robert Anderson e Bob Connolly. Il primo è un docufilm che racconta l’incontro tra i fratelli Leahy, cercatori d’oro australiani, e le popolazioni indigene delle Highlands della Nuova Guinea nel 1930. Il film utilizza filmati d’archivio girati dai Leahy e interviste con i protagonisti per documentare le reazioni reciproche di sorpresa e incomprensione culturale. Il secondo mostra invece le conseguenze: Joe Leahy, figlio del capo spedizione, cresciuto tra due mondi e diventato uomo d’affari a Papua, in un equilibrio sempre instabile con la comunità indigena. Due film che, insieme, sono una lezione di storia coloniale ma anche un avvertimento su quanto il passato continui a mordere il presente.