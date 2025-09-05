Guida agli eventi del weekend (05 – 07 settembre)

Il borgo di Rosciate ospita in questi giorni la «Festa del Moscato di Scanzo», l’atteso appuntamento che è capace di riunione decine di migliaia di visitatori alla scoperta delle eccellenze del territorio, a partire dal famoso passito a bacca rossa. Accanto delle degustazioni di Moscato, non mancheranno le specialità gastronomiche di ristoratori, associazioni e agriturismi scanzesi. La nuova edizione sarà ancora più comoda da raggiungere: la novità di quest’anno è infatti una navetta che collegherà la festa ad Alzano Lombardo, con un collegamento garantito anche per il centro di Bergamo. Se amate la musica, non potete perdervi il «Donizetti Festival Fiati», kermesse proposta dal Politecnico delle Arti di Bergamo. Il festival, che offrirà un mese di concerti, seminari e workshop, si aprirà questa sera alle 20.30 al Ridotto «Gavazzeni» del Teatro Donizetti con il concerto inaugurale che vedrà protagonisti la Wind Orchestra del Conservatorio, diretta da Marco Ambrosini, e il trombettista Marco Braito, dal 2003 prima tromba dell’Orchestra Sinfonia Nazionale della Rai.