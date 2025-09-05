93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
5 Settembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (05 – 07 settembre)

Guida. Dalla «Festa del Moscato di Scanzo» al «Donizetti Festival Fiati», dalla mostra «Incontri» al raduno «Cazzano in Vespa», passando per la «Festa dell’Uva e dell’Agricoltura». Ecco i nostri consigli per questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Settembre è arrivato, con quella tipica sensazione da rientro che ad alcuni piace, ma che ad altri mette una certa ansia. L’estate – quella vera, delle vacanze – è infatti per molti un ricordo lontano, ma c’è una buona notizia: a Bergamo, questo fine settimana, ci sarà un ricco calendario di eventi che vale la pena segnare. Cultura, musica, buon cibo e appuntamenti all’aria aperta: vediamo insieme cosa succede in città (e dintorni) da oggi a domenica.

Venerdì 05 settembre

Il borgo di Rosciate ospita in questi giorni la «Festa del Moscato di Scanzo», l’atteso appuntamento che è capace di riunione decine di migliaia di visitatori alla scoperta delle eccellenze del territorio, a partire dal famoso passito a bacca rossa. Accanto delle degustazioni di Moscato, non mancheranno le specialità gastronomiche di ristoratori, associazioni e agriturismi scanzesi. La nuova edizione sarà ancora più comoda da raggiungere: la novità di quest’anno è infatti una navetta che collegherà la festa ad Alzano Lombardo, con un collegamento garantito anche per il centro di Bergamo. Se amate la musica, non potete perdervi il «Donizetti Festival Fiati», kermesse proposta dal Politecnico delle Arti di Bergamo. Il festival, che offrirà un mese di concerti, seminari e workshop, si aprirà questa sera alle 20.30 al Ridotto «Gavazzeni» del Teatro Donizetti con il concerto inaugurale che vedrà protagonisti la Wind Orchestra del Conservatorio, diretta da Marco Ambrosini, e il trombettista Marco Braito, dal 2003 prima tromba dell’Orchestra Sinfonia Nazionale della Rai.

Non abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Date un’occhiata a questi eventi!

1
Lun
Settembre
h.09:00 / 21:00
Centro commerciale Curno Curno
Pacchi Smarriti

Vivi l’esperienza più curiosa e sorprendente: la vendita di pacchi smarriti certificati. Dentro ogni pacco puoi trovare di tutto: articoli tech, moda, accessori, gadget… o magari qualcosa di totalmente inaspettato.

Manifestazioni
5
Ven
Settembre
h.10:00 / 22:00
centro sportivo Quader Sarnico
Festa dello Sport

Dal 5 al 7 Settembre si terrà la Festa dello Sport presso il Centro Sportivo di Sarnico. La festa delle associazioni sportive, tre giorni di sport e divertimento da trascorrere con la famiglia e gli amici nell'area della Polisportiva.

Manifestazioni
5
Ven
Settembre
h.14:00 / 19:00
Fiera Bergamo
Fiera di Sant'Alessandro

Torna la Fiera di Sant’Alessandro! L’agricoltura sarà la protagonista della storica rassegna dedicata alla filiera agricola e al settore primario.

Manifestazioni
5
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
Fast animals and slow kids

Sul palco di NXT Station arrivano i Fast animals and slow kids con una tappa a Bergamo del loro tour estivo. Un concerto dove ripercorreranno i loro successi e l'ultimo album.

Musica
5
Ven
Settembre
h.21:15 / 23:00
Piazza Vittorio Emanuele II Lovere
La speranza

All'interno della 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival» numerosi appuntamenti in tutta la provincia: Lucilla Giagnoni continua la sua personale riflessione sulle Virtù, intese come forze e qualità dell’essere umano.

Spettacoli
21
Gio
Agosto
h.21:00 / 23:00
Lab80 Bergamo
Il Grande Sentiero

Prende il via «Il Grande Sentiero», rassegna di Lab 80 giunta alla 17esima edizione e che propone, fino alla prima settimana di settembre, proiezioni di film, incontri, visite guidate, spettacoli, presentazioni di libri, camminate e laboratori.

Cinema / Rassegna

Sabato 06 settembre

Da oggi fino al 14 settembre, il Centro Culturale San Bartolomeo accoglierà «Incontri» , la prima mostra personale di Benjamin Royaards, artista di origine belga capace di trasformare la quotidianità in storie da ritrarre con intimità e poesia. La sua arte dipinge infatti i volti, i dettagli e le storie di Bergamo. A Cazzano Sant’Andrea tornerà oggi un appuntamento dedicato agli appassionati del mitico motorino nato da un’intuizione di Enrico Piaggio. Alle 13.30 prenderà infatti il via l’atteso raduno «Cazzano in Vespa» , i cui proventi saranno destinati alle iniziative di solidarietà del Gruppo Alpini di Cazzano Sant’Andrea. Dopo un giro turistico che toccherà il territorio delle Cinque Terre della Val Gandino e il lago d’Endine, la festa culminerà nel cuore di Cazzano con i vespisti che verranno accolti da aperitivi, musica, tavolate in strada e cene in compagnia.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

6
Sab
Settembre
h.09:00 / 23:30
Piazza S. D'Acquisto Cavernago
Caverpaga

Due giorni di festa tra i castelli! In programma per «Caverpaga 2025» concerti, musica live, spettacoli, burattini, sport, mercatini, motori, tradizione e visite guidate!

Manifestazioni / Festa di paese
6
Sab
Settembre
h.14:30 / 16:30
Bergamo, Città Alta Bergamo
Bergamo si colora di Pace

Sabato 6 settembre 2025 la città si stringerà attorno a un forte segno di speranza e impegno: l’inizio del nuovo anno associativo delle ACLI di Bergamo sarà dedicato alla pace.

Manifestazioni
6
Sab
Settembre
h.16:00 / 23:00
p.zza del Porto Riva di Solto
Rivivi Riva

Dopo 10 anni di assenza tornerà la rievocazione storica di Riva di Solto, il tradizionale appuntamento, per il primo sabato di settembre, che immergerà il borgo affacciato sul lago d’Iseo nella sua storia.

Manifestazioni
6
Sab
Settembre
h.22:00 / 23:50
Druso Ranica
Druso Opening Party

Si parte con la diciannovesima stagione del Druso. Una super serata con quattro diversi DjSet che si alterneranno per farvi ballare fino al mattino!

Musica
6
Sab
Settembre
h.10:00 / 23:30
Centro storico Ardesio
Ardesio Si Blocca

L'evento arriva all'ottava edizione e porterà nel cuore delle Orobie, nel caratteristico paese di Ardesio, tanti appassionati dello street boulder pronti a sfidarsi tra i palazzi e i monumenti del borgo.

Manifestazioni
6
Sab
Settembre
h.16:00 / 20:00
Isola di Loreto, Montisola Monte isola
Sconcertante Concerto

Per il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo» appuntamento con un'esibizione di Enzo Ligresti al violino e Giorgio Fiori al violoncello. Concerto in programma alle 16 e alle 18,30.

Musica

Domenica 07 settembre

Trescore Balneario accoglie in questi giorni la 66esima «Festa dell’Uva e dell’Agricoltura» , l’evento capace di trasformare il centro cittadino in un grande palcoscenico diffuso, dove storia, tradizioni e memoria collettiva si fondono in un evento che coinvolge l’intera comunità. La manifestazione culminerà oggi con una grande sfilata: circa cinquecento figuranti in abiti tradizionali coloreranno infatti le vie storiche, portando una ventata di emozioni e ricordi. Volete sognare ad occhi aperti? Questa sera tutti con il naso all’insù per la «Luna di sangue» l’eclisse totale di Luca che sarà visite in tutta Italia. Non serviranno occhiali protettivi per vivere uno degli eventi astronomici più attesi ed emozionanti. Vi abbiamo parlato di questo fenomeno in questo articolo. Non perdetelo!

Non vi abbiamo convinto?

7
Dom
Settembre
h.15:00 / 18:00
Castelli della Media Pianura Lomba… Martinengo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Un nuovo appuntamento per visitare i castelli, palazzi e borghi medievali per viaggio unico tra storia, leggende e tradizioni. Non perdere l’opportunità di scoprire alcune delle più suggestive dimore storiche della Media Pianura Lombarda.

Visite guidate
7
Dom
Settembre
h.11:00 / 20:00
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Il parco dei dischi

Se la passione per la musica e per i dischi vi elettrizza e continua a darvi energia, questa è la giornata per voi Il parco di Edoné ospita la ormai tradizionale Fiera del Vinile.

Manifestazioni
19
Mar
Agosto
h.19:00 / 23:30
PalaGerundium Casirate d'Adda
Gerundium Fest

Torna a Casirate d'Adda Gerundium Fest, la manifestazione popolare nata nel 1999, che intratterrà il pubblico per tre settimane con tanta buona musica e serate con ospiti tutte da ascoltare.

Musica
4
Gio
Settembre
h.21:00 / 23:00
varie sedi Curno
Racconti di fine estate

Torna la settima edizione di «Racconti di fine estate», la rassegna estiva di teatro di narrazione organizzata da Compagnia La Pulce, che si terrà dal 4 al 7 settembre nei cortili all'aperto di Curno.

Spettacoli / Rassegna
7
Dom
Settembre
h.09:00 / 18:00
Lungolago Castro Castro
A Strapiombo sul Blu

Domenica 7 settembre 2025 la litoranea, sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo, che unisce i borghi di Castro, Solto Collina e Riva di Solto, diventa pedonale per un giorno.

Manifestazioni
2
Mar
Settembre
h.18:00 / 22:00
Spritz & Burger Albino Albino
Festival della Valtellina

Una settimana di chiusura estiva tra tradizione valtellinese e convivialità: dal 2 al 7 settembre da Spritz & Burger ad Albino ti aspettano sciatt, pizzoccheri, polenta e brasato, vini tipici, menù classico sempre disponibile.

Food

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

Approfondimenti
01/09/2025
Appuntamenti
«Festa del Moscato di Scanzo»: sapori, musica e arte nelle Terre del Vescovado
Articolo. I calici si alzeranno dal 4 al 7 settembre per il tradizionale appuntamento dedicato al …
30/08/2025
Appuntamenti
«Millegradini», dieci luoghi da non perdere per scoprire l’anima di Bergamo
Articolo. L’attesa camminata culturale, in programma il 20 e il 21 settembre, permetterà di vivere oltre …
04/09/2025
Altro
Con «Intrecci Condivisi» la ValSeriana si prepara all’autunno tra eventi, sagre e borghi da scoprire
Articolo. Il palinsesto di appuntamenti continuerà fino alla fine del 2025 e coinvolgerà i Comuni di …
03/09/2025
Teatro
Il teatro interroga l’anima nei nuovi spettacoli di «deSidera Bergamo Festival»
Intervista. A settembre la rassegna porterà a Bergamo diversi titoli dedicati al teatro del sacro. Da …