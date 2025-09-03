Trescore Balneario celebra la tradizione con la 66esima «Festa dell’Uva e dell’Agricoltura»

La manifestazione avrà inizio venerdì 5 settembre in Piazza Cavour con una degustazione guidata di vini del territorio, accompagnata da un viaggio nei riti della vendemmia. Il programma serale, arricchito da musica dal vivo e dalle proposte gastronomiche dei commercianti e delle aziende agricole locali, introdurrà i visitatori nella dimensione culturale e gastronomica della Val Cavallina. A partire dalle ore 18, la piazza si animerà con spazi dedicati alla ristorazione, alla degustazione di prodotti tipici e allo shopping sotto le stelle. Alle 20 la Pro Loco organizzerà una caccia al tesoro per riscoprire le bellezze del territorio. A conclusione della serata, alle ore 21, l’artista Leonardo Manera (attore di teatro e cinema, celebre al pubblico televisivo per le apparizioni a «Quelli che il calcio», «Paperissima», «Zelig» e «Colorado») regalerà sorrisi e divertimento a tutti i presenti, con un esilarante spettacolo comico.