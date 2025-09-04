Con «Intrecci Condivisi» la ValSeriana si prepara all’autunno tra eventi, sagre e borghi da scoprire

Vicino a Clusone non può mancare una tappa Rovetta che da una parte offre numerose occasioni agli appassionati di sport, fra trekking al Monte Blum ai lanci in parapendio, e dall’altra è anche il luogo giusto per scoprire la culla della famiglia Fantoni, una delle dinastie più rinomate nell’arte del legno. Dalla Casa Museo alla chiesa parrocchiale, sono numerose i capolavori che la famiglia ha saputo creare con il legno del corso di quattro secoli di storia. Rovetta è anche tradizione e per questo non può mancare la «Sagra della Patata» il 13 e 14 settembre, due giorni in piazza Ferrari e lungo via Fantoni alla scoperta del legame fra il comune seriano e le produzioni locali, in particolare con il Mais Rostrato Rosso, con mercatini di artigianato, prodotti tipici e hobbistica senza dimenticare la tradizionale sfilata in costumi d’epoca dei primi del Novecento. Oltre a ciò, saranno presenti stand con vendita della patata di Rovetta, prodotta dalle aziende agricole della zona, delizie a base di mais locale, spettacoli teatrali in dialetto per ricordare le tradizioni ereditate da inizio Novecento, punti di ristoro, aree dedicati agli animali della fattoria e attività per bambini.