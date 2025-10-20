A Seriate arriva «Rapsodia d’Amore», il nuovo spettacolo di Sergio Sgrilli e Corinna Grandi

Durante la serata, il pubblico ascolterà anche tre brani musicali scritti in passato da Sgrilli, che la collega ha voluto fortemente recuperare: canzoni che oggi trovano nuova vita grazie a un contesto narrativo e musicale rinnovato, più intimo e teatrale. La musica, d’altronde, è da sempre al centro del percorso di Sgrilli. Prima ancora del cabaret televisivo, l’artista è nato come musicista e autore. Ha pubblicato un album, «Dieci Venti d’Amore» (2012), e ha lavorato anche come produttore e arrangiatore per altri artisti. Il successo televisivo è arrivato con Zelig nel 2000, dove ha conquistato il pubblico con i suoi monologhi surreali e le sue parodie musicali. Ma accanto alla carriera artistica, c’è da sempre anche un forte impegno sociale: è voce e volto di numerose associazioni che si occupano di malattie rare e inclusione, come l’AISMo (Associazione Italiana Sindrome di Moebius), la Fondazione Marco Simoncelli e i City Angels. La sua filosofia? «L’oceano è fatto di gocce: anche un gesto piccolo può cambiare le cose».