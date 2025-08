«Fare un fuoco», il fuoco di Jack London si accende con «deSidera Bergamo Festival»

FN: È qualcosa di inimmaginabile, almeno per coloro che non sono mai saliti in montagna a duemila metri d’altezza o per coloro che non si sono mai trovati in mezzo alla neve, a meno venti gradi. È il silenzio assoluto, qualcosa di magnifico ma, al tempo stesso, anche di terribile. Ci si può perdere e smarrire. Non per niente, il racconto di London può essere interpretato anche come una grande riflessione sulla follia dell’uomo contemporaneo, che pensa di poter dominare il mondo e di poterlo assoggettare alla propria volontà tramite la propria tecnologia. Non è così. E questo perché l’uomo non è un dio, è un essere finito.