Solo quando lavoro sono felice lo spettacolo che prova a smontare il mito del lavoro

NF: Direi che si tratta della generazione che è entrata nel mondo del lavoro dagli anni Novanta in poi. Quella che ha interiorizzato – o subìto – il mito del libero professionismo, della partita IVA. Una generazione convinta, o convinta a credere, che essere autonomi significhi essere liberi. Ma questa narrazione, per quanto fallace, ha funzionato benissimo. Ha frammentato i lavoratori, li ha parzializzati, isolati. Ci ha trasformati in piccoli imprenditori di noi stessi, ognuno solo in un’arena in cui bisogna prevaricare gli altri per avere più successo. E se questa è la versione “positiva”, nel peggiore dei casi ti si dice che sei “autonomo” ma in realtà sei precario con contratti da freelance. È molto più conveniente tenerti ai margini, come un satellite che orbita attorno, ma non entra mai nel corpo dell’azienda. Tutto questo, nel mio lavoro teatrale non lo affronto in ottica sindacale, non sono un sindacalista, il mio discorso si muove altrove, perché questa condizione ha conseguenze enormi anche sul piano biografico, sulla costruzione delle nostre vite.