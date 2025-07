Serate teatrali con terzo tempo: il viaggio necessario del «Terre del Vescovado Teatro Festival 2025»

A sottolineare l’importanza strategica e identitaria della rassegna è anche Angela Vitali, Assessora alla Cultura di Scanzorosciate e Presidente di Terre del Vescovado: «Il TdV Teatro Festival è sempre stato il fiore all’occhiello delle proposte culturali delle Terre del Vescovado ed è la rassegna più storica del nostro territorio. Quest’anno, grazie anche alla vittoria del bando Lombardia Style, il Festival ha ottenuto ulteriore visibilità. Fin dall’inizio, con la direzione artistica di Albanoarte, abbiamo voluto puntare su produzioni teatrali di qualità, non facilmente reperibili in altre programmazioni estive, spesso inserite in luoghi di pregio normalmente non accessibili durante l’anno. Il tutto completato dall’abbinamento con le eccellenze enogastronomiche del territorio. È un’iniziativa che unisce cultura e promozione turistica in un’unica esperienza». E aggiunge: «Il pubblico risponde con entusiasmo: gli spettacoli sono spesso sold out e abbiamo ormai una bella quota di spettatori che arriva da fuori territorio e fuori provincia. Questo era uno degli obiettivi iniziali: far circolare le persone tra i comuni, ma anche attrarre visitatori da fuori, creando movimento e attenzione sulle nostre Terre».