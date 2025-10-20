Educazione sessuale: perché farla a scuola e perché no

Le differenze macroscopiche di opinione e sensibilità non scompaiano, ma se riusciamo a concentrarci sugli obiettivi comuni (accettazione di sé, sicurezza, rispetto, consenso) non sono più un ostacolo insormontabile. Più inaccettabile dell’abolizione dell’educazione sessuale, sarebbe renderla “facoltativa”: una totale resa della missione educativa della scuola, con il forte rischio che a rinunciarvi siano i bambini e i ragazzi che ne hanno più bisogno. Se l’educazione sessuale diventasse per tutti «una cosa seria» non sarebbe compito di noi genitori vigilare su metodi e contenuti, non più di quanto non sia compito nostro vagliare il programma didattico di scienze o storia. Così come «a casa propria» ognuno può essere creazionista, ma nella scuola pubblica viene insegnata la teoria dell’evoluzione (non siamo in America), così a scuola verrà insegnato che l’omosessualità è una «variante naturale del comportamento umano» (la definizione è dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e di ogni argomento sensibile si potrà dare conto con equilibrio e misura delle diverse posizioni, possibilmente partendo dal vissuto degli alunni, perché il fine è quello di essere utili a loro più che di compiacere la visione ideologica di chiunque.