Perché decidere di avere un figlio è molto più complesso di quanto sembri

La curiosità e l’allegria, molto più delle pressioni sociali. E poi un sentimento di ribellione. Ci hanno venduto la maternità come una scelta conservativa, una roba da sciurette («mammine pancine» è l’orrendo neologismo ora di moda) senza altro scopo nella vita se non i loro mocciosetti (e comunque non li sanno educare), delle stupide che si occupano di facezie come il gender reveal o il corredino, e non vedono più in là del loro naso. Ma la maternità è sangue, fatica, lacrime e sudore, non è per deboli di cuore. La maternità è potenza creatrice, forza, orgoglio. È il desiderio di dare il proprio contributo al mondo anche in questo modo, impegnandosi a crescere le future generazioni e a esserne degni. Per questo mi sembra un peccato che le donne più consapevoli e intellettualmente attrezzate siano quelle che si fanno più problemi a procreare, anche se è piuttosto logico che sia così.