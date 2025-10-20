Qual è il colore degli specchi?

Quest’ultimo, il sistema occhio – cervello, è unico per ognuno di noi, e questo porta a lievi differenze e sensibilità soggettive sulla percezione del colore (e liti sul colore dei maledetti jeans), arrivando in alcuni casi a variare di molto l’esperienza dell’interazione che alcuni individui hanno con il colore. La dimostrazione sta nelle condizioni che alterano la percezione cromatica tipo il daltonismo, la discromatopsia e l’acromatopsia. Fortunatamente il colore è associato ad una grandezza fisica misurabile della luce, ovvero la lunghezza d’onda. La luce può essere descritta come un’onda che si propaga nel campo elettromagnetico e la sua lunghezza d’onda è la distanza tra due creste di questa sinusoide. Nel campo della luce visibile, più la lunghezza d’onda è lunga più andremo verso il colore rosso, mentre più è corta più ci sposteremo verso il colore blu.