Il rito della Prima della Scala diventa metafora della nostra società

Ogni ora viene fatto l’appello: chi non risponde alla chiama perde la priorità acquisita. La regola è ferrea, ma accettata da tutti: una piccola comunità autogestita e ordinata, dove valgono il rispetto reciproco, la correttezza e la pazienza di chi condivide la stessa passione. Nella coda, con i suoi ritmi lenti e le sue liturgie, Milano ritrova la propria immagine più vera: elegante e ironica, disciplinata e appassionata, capace di trasformare anche una lunga attesa in un gesto di civiltà. Perché, come ricorda ancora Paolo Gavazzeni, coordinatore della direzione artistica del Teatro alla Scala, «persino la coda fa parte della magia della Prima: è un rito popolare e condiviso, un momento di attesa e partecipazione che unisce generazioni diverse e persone di ogni provenienza, tutte accomunate dall’amore per la musica e dal desiderio di sentirsi parte di un evento unico. È lì, sotto il portico della Scala, che si percepisce quanto la musica sappia ancora creare comunità e custodire lo spirito autentico di Milano».