Giovani, scuola e lavoro: perché la formazione italiana rischia di non prepararli al futuro

Come cittadini siamo costantemente sommersi da un flusso ininterrotto di informazioni, disinformazione e propaganda, spesso generata o amplificata da strumenti di AI. Non siamo più solo consumatori passivi di notizie, ma nodi attivi nella loro diffusione. Come lavoratori, allo stesso modo, nel lavoro, siamo inondati di dati, report, analisi di mercato e comunicazioni interne. Distinguere il segnale dal rumore è essenziale per prendere decisioni efficaci. L’intreccio tra le competenze necessarie per prosperare nel nuovo mondo del lavoro e quelle per essere cittadini consapevoli non è una coincidenza, ma la diretta conseguenza del tipo di società iper-complessa e satura di informazioni che stiamo costruendo.