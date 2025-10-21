Cibo e parole. Siete pronti a rinunciare ai veggie burger?

Se ci pensate bene, la nostra tradizione culinaria è ricca di casi simili. Sono sicura che almeno una volta nella vita avete mangiato il salame al cioccolato senza pensare di metterlo in un panino. Sono altrettanto certa che sappiate che le fave dei Morti sono dolcetti che si mangiano a novembre (e non dei legumi), che lo zuccotto è un soffice impasto ripieno di gelato o semifreddo, che la colomba è un soffice lievitato e non un arrosto di pennuto. Potrei continuare con la zuppa inglese (che è un dessert, non una minestra), con l’hot dog che no, non è un cane, e con la colla di pesce, una gelatina che si ottiene da cotenna e cartilagini di bovini e suini. Cosa dire poi di quelle pietanze che prendono nomi da luoghi… da cui non provengono! Il pan di Spagna, ad esempio, è nato in Italia, e la genovese è un ragù che si cucina a Napoli.