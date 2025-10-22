Pokémon, che passione! A Bergamo una mostra con 18mila carte collezionabili

Nonostante le preoccupazioni del tempo legate al rischio di isolamento sociale, ogni generazione ha avuto i suoi Pokémon con tanto di gioco e carte e, ad oggi, tutte queste persone si ritrovano in punti a loro dedicati per scambiare carte, giocare e socializzare. Forse è stato proprio questo a decretare il successo delle carte Pokémon e del brand in generale: non importa chi tu sia, quanti anni tu abbia o quale sia la tua generazione Pokémon di riferimento. Ti basta conoscere qualche base di questo mondo per diventare parte di una comunità con i tuoi stessi punti di riferimento in cui sarai accolto per quella che è la tua passione.