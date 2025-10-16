Sulle tracce del Romanino: un festival tra l’arte e i territori di Bergamo e Brescia

Il festival si chiuderà il 29 novembre alle 20.30 a Bienno con «Una voce per Romanino», un viaggio nella musica antica, tra le suggestioni e i colori del Rinascimento e del Barocco promosso dall’associazione Cieli Vibranti. Il concerto racconterà la bellezza della musica del tardo Rinascimento e del primo Barocco, affrontando autori come Monteverdi, Caccini, Rossi, Legrenzi e creando un’ideale risonanza tra le opere pittoriche di Girolamo Romanino e la musica del suo tempo. La formazione, composta da voce e tiorba, sarà intima e renderà ogni brano un monologo interiore che condurrà l’ascoltatore nel cuore dell’arte e della poesia del Cinquecento e del Seicento.