Sapori d’autunno e profumi dal mondo: Bergamo è pronta ad accogliere i «Mercatanti in Fiera»

Fra le novità provenienti dall’estero ci sarà un banco dedicato alla cucina cinese dove gustare i tipici ravioli, così come non potrà mancare lo stand di «Clem It Epics and Love», che permetterà di allenare l’olfatto anche dei più esperti con flagranze ricercate provenienti da paesi esotici: «Da diversi anni che provo a partecipare a questa manifestazione, ma ho dovuto aspettare che si aprisse un posto. Quest’anno ci siamo riusciti e ci aspettiamo che vengano a trovarci in molti – sottolinea Clement Abadie, titolare dello stand – Proporremo innanzitutto spezie per té provenienti da tutto il mondo, dall’India così come dal Marocco. Ci sarà il té di Natale che va già molto di moda in questo periodo, così come il karkadè dell’Egitto che ha un sapore molto fruttato e piace particolarmente agli italiani; e il fior di mele che unirà tipologie diverse di mele con anice stellato e cannella. Sul fronte spezie ci sarà il satè che è un mix di flagranze provenienti dall’Indonesia e che serve per accompagnare la cottura di patate e arrosto».