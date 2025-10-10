«Bergamo Incontra», un festival per ritrovare la nostra umanità

La domenica del festival si aprirà alle 11 con la presentazione della mostra «Franz e Franziska. Non c’è amore più grande», che ripercorre la storia dei coniugi Franz e Franziska Jägertätter, che durante il nazismo scelsero la libertà a costo della vita. Ne parleranno Andrea Caspani, storico e curatore della mostra, e Francesco De Carlo, insegnante della scuola La Traccia. Nel pomeriggio invece l’appuntamento sarà alle 16.30 con «La pace è un lavoro artigianale», un dialogo tra Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, e Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, su come la pace sia una tessitura di gesti concreti e piccoli passi quotidiani.