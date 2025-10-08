«Cascata dei Sapori», l’ultima meraviglia d’autunno tra buon cibo e lo spettacolo delle cascate del Serio

Per raggiungere l’Osservatorio Floro-Faunistico di Maslana, punto privilegiato per assistere allo spettacolo, occorre compiere complessivamente un’ora e mezza di cammino. Tre sono i percorsi possibili, ciascuno con caratteristiche diverse: il sentiero CAI 332, segnalato con destinazione Maslana, il sentiero CAI 305 con partenza da via Curò (quello consigliato dagli organizzatori) e il percorso CAI 306 da Lizzola con destinazione Baite di Valbona. In ogni caso, si tratta di sentieri ben segnalati, accessibili a chiunque sia minimamente allenato e disponga di adeguato equipaggiamento.