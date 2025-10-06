«Saperi e Sapori del Fiume», il borgo di Monticelli apre le sue corti ai sapori e alle storie dell’Oglio

Alle 11, la prima passeggiata della giornata porterà i visitatori lungo la Greenway dell’Oglio, il percorso ciclopedonale che collega i Comuni rivieraschi e che fa parte della più ampia ciclovia Tonale-Po. La meta sarà Villa Bottini-La Limonaia, dimora storica situata a Monasterolo, sulla sponda opposta del fiume. All’ora di pranzo, alle 13, la Cooperativa Inchiostro-Scuola di Formazione curerà una degustazione dei prodotti tipici locali, offrendo ai presenti la possibilità di assaggiare le eccellenze della Valle dell’Oglio. Non mancheranno le birre e le farine dell’Oi Società Agricola di Berta e Camilucci da Urago d’Oglio, i mieli e i prodotti derivati dagli alveari di Apicoltura Bulgari, di Roccafranca e di Apicoltura Mombelli Facchinetti di Quinzano d’Oglio; le carni e gli insaccati dell’Azienda Agricola Marinoni Giovanni di Soncino; i biscotti «Esse» tipici di Palazzolo sull’Oglio, proposti dalla Pasticceria Rossi, e le marmellate, le farine e i cereali di Solzi Rosa, a Pontevico. Una vetrina sfaccettata su ciò che questo territorio sa produrre.