«BergamoScienza», la scienza si fa scuola e coinvolge centinaia di studenti da tutta Italia

RR: La mia passione per il mondo scientifico è nata con le letture, sempre guidata da grande curiosità. Con i miei figli mi sono però resa conto che la società civile spesso non spingeva a interessarsi alla scienza, e da lì è nato il desiderio di portarla a tutti, in modo semplice e accessibile. Abbiamo iniziato in piccolo e, quasi senza accorgercene, siamo diventati enormi: segno che le persone hanno voglia di capire, sapere e appassionarsi. «BergamoScienza» risponde proprio a questa esigenza.