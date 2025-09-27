Nel cuore della Val Taleggio e della Valsassina con la bellezza senza confini del Monte Due Mani

Proprio dalla Culmine (1258m) parte l’itinerario di salita più breve per raggiungere il Monte Due Mani (1666m): una gita breve e divertente che può impegnare anche solo mezza giornata, a patto che ci siano cieli tersi perché il panorama è davvero sorprendente. Sottolineo cieli tersi perché lo scorso anno salimmo al Due Mani dal versante della Valsassina (dal paese di Maggio) ma, giunti in vetta, i classici nuvoloni delle Orobie ebbero il sopravvento lasciandoci solo intuire la suggestione degli scorci da lassù. Mi ripromisi di tornare ma solo con garanzia di bel tempo. Qualche sabato addietro ecco presentarsi l’occasione: la mattina su Bergamo imperversava un acquazzone dagli infausti presagi ma il meteo prometteva un netto miglioramento sulla nostra provincia per il pomeriggio, partendo da ovest verso est. Certo, a guardar dalla finestra nessuno avrebbe scommesso una lira sul sole ma, dopo un rapido consulto al radar e alle immagini satellitari mi convinco e ripropongo agli amici il monte Due Mani. La presentazione dell’itinerario terminava con la fatidica frase «fiducia che buca!». Per la verità solo la mitica Dani ha osato sfidare i nembi minacciosi ma la scelta è stata vincente.