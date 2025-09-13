Il Corno Stella, la cima che regala il panorama più bello

Per molti boomers orobici, al pari mio, Foppolo evoca bellissimi ricordi di gioventù: giornate spensierate e sci ai piedi a scorrazzare su e giù dal Toro, Valgussera e Montebello sconfinando ai Carisoli e giù fino a Carona. Foppolo era garanzia di neve e sole e, anche quando imperversava il maltempo, il sorriso non mancava perché all’indomani ci attendevano meravigliose discese in neve fresca. Ciononostante non posso certo dire che Foppolo sia il posto più bello del mondo: lo sviluppo edilizio degli anni Settanta ha segnato in modo indelebile il paesaggio, lasciando sbigottito l’escursionista alla ricerca di paesaggi rurali in armonia con l’ambiente.