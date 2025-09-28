Cinque murales in cinque quartieri. A Bergamo nasce «M.UR.A», il festival che dialoga con la comunità

Cinque muri realizzati da cinque grandi nomi dell’arte urbana italiana e internazionale. Cinque grandi pareti che inaugurano «M.UR.A – Museum of Urban Art», dove non sono le Mura Venete a essere patrimonio culturale, ma l’intera città, con i suoi edifici che diventano spazi accessibili a chiunque. Cinque interventi ispirati dalle comunità che li ospitano, grazie a una serie di laboratori creativi in cui le persone di cinque quartieri della città si sono trovate attorno al tavolo con pennarelli, carta e forbici, per offrire suggestioni e spunti che gli artisti hanno poi tradotto in un bozzetto. Da quegli schizzi, tra oggi e il 12 ottobre, nasceranno i cinque grandi murales al centro di «M.UR.A Festival», il primo festival della città di Bergamo dedicato all’arte nello spazio pubblico, che per due settimane proporrà a giovani, adulti e bambini una serie di eventi a ingresso gratuito: da live painting, a laboratori e dj set, fino a proiezioni, conferenze e momenti di festa, oltre a un tour in bicicletta a tema.