Sarà il Cimitero Monumentale di Bergamo la casa di «Contemporary Locus 17»

PT: Il Cimitero Monumentale di Bergamo, progettato da Ernesto Pirovano tra il 1896 e il 1913, rappresenta un esempio significativo di architettura funeraria dell’epoca: eclettica, magniloquente e solenne con la sua scala monumentale, le cappelle ornate, i viali geometrici, le molte architetture e opere d’arte al suo interno.

Ieri il cimitero era in un’area isolata e periferica, oggi si trova al centro di un quartiere – Borgo Palazzo alle Valli – in rapida trasformazione per i suoi nuovi insediamenti abitativi. Eppure, paradossalmente, è un’area sempre più distante dalle emozioni, percepito quasi come qualcosa da nascondere. L’idea è nata proprio riflettendo sulla specularità tra la «Città dei vivi e la Città dei morti», sull’importanza di entrambe, ma sulla sottovalutazione della seconda, tenuta quasi a distanza. Così, a seguito del dialogo e del confronto con molte persone e studiosi, ci siamo domandati perché un’area così vasta e un luogo così significativo per la memoria collettiva non avesse il diritto di un impegno e di un’investigazione artistica oltre che storica. Nei nostri limiti, ma con un’azione allargata a tante istituzioni, enti e partner, abbiamo cercato di allargare la sua soglia in entrambe le direzioni. Nello specifico, «Contemporary Locus 17» lavorerà proprio sulla soglia del cimitero, riaprendo simbolicamente – con l’arte e in un progetto condiviso – le connessioni possibili di un luogo che appartiene alla comunità e che parla di noi.