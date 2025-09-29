Con «Assedio al Colleoni» il Medioevo si gioca tra le meraviglie della pianura lombarda

Si tratta di un premio divertente e istruttivo per i visitatori che in questi due anni hanno seguito con costanza le aperture delle località, grandi e piccole, di una rete che abbraccia ben quattro province: la pianura bergamasca, quella bresciana, l’altro cremasco e il confine milanese lungo l’Adda. I passaporti dei castelli, palazzi e borghi medievali sono stati introdotti all’inizio del 2024 per celebrare i dieci anni della manifestazione. Non sono solo uno strumento pratico, ma anche un piccolo libro illustrato, con descrizioni e immagini delle 24 località: un invito a conoscere, a collezionare timbri e a trasformare il percorso in una sfida culturale. Il passaporto si acquista in ogni località del circuito al costo di 2 euro, mentre i timbri vengono apposti gratuitamente durante le visite guidate.