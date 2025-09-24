Il cachi sopravvissuto a Nagasaki fiorirà a Levate come simbolo di pace e speranza

«È con grande orgoglio e profonda emozione che Levate – precisa la sindaca Paola Agazzi – si prepara ad accogliere questa settimana. In questi giorni la nostra comunità sarà attraversata da incontri, spettacoli, letture e momenti culturali che avranno un unico filo conduttore: la pace. La pace non come concetto astratto, ma come scelta quotidiana che ci riguarda tutti, nelle scuole, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e nella vita pubblica. Ringrazio l’assessora alle Politiche Sociali Adelaide Borin e la consigliera con delega alla Pace Emanuela Alborghetti, le associazioni, i gruppi culturali, i volontari e tutti i cittadini che, con passione ed entusiasmo, hanno reso possibile questo programma ricco e inclusivo. La pace si costruisce solo insieme, e Levate ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, solidale e capace di guardare al futuro con speranza. Invito tutte e tutti a partecipare, perché ogni voce, ogni gesto e ogni presenza sono fondamentali per creare un mondo di pace».