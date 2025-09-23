«La Bora» di Calusco d’Adda, il palio delle contrade che accende l’anima del paese

«Il palio ha preso il via nel 1969 sotto la regia dell’oratorio di Calusco d’Adda, proseguendo sino al 1971 con gli organizzatori che, seguendo lo spirito di divertimento che contraddistingue questa manifestazione, hanno deciso di proporre come premio un tronco di legno che in bergamasco si chiama appunto “bora”. Ecco perché la manifestazione ha questo nome – spiega Massimo Cocchi, assessore alle Finanze, ai Lavori Pubblici, alla Pianificazione e allo Sviluppo del Territorio e alle Tradizioni locali del Comune di Calusco d’Adda – Negli anni Ottanta, il Comune ha poi deciso di riprendere questo appuntamento dal 1984 al 1996, aggiornandolo con nuovi giochi e con giochi della tradizione grazie al contributo della biblioteca e di un comitato organizzatore delle contrade. Negli anni Novanta, a causa della forte competitività, il Comune ha deciso di interromperlo ancora una volta, ma nel 2008, con la vittoria della nostra lista alle elezioni amministrative, abbiamo deciso di riproporlo con l’aiuto di tutte le contrade, rendendo la “Bora” un momento più conviviale e amichevole».