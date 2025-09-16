Curno celebra il territorio con «Note d’Estate» e la nuova ciclovia dei Colli e del Brembo

L’appuntamento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Curno, Le Botteghe di Curno e il Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo, coronando un progetto avviato nel 2022 con la partecipazione a un bando regionale. «L’evento rappresenta il modo migliore per chiudere un’estate curnese vivace, sfaccettata e ricca di manifestazioni, tra numerose sagre e occasioni culturali», commenta il sindaco Andrea Saccogna. «Tocchiamo l’apice con un evento corale che coinvolge commercianti e associazioni del nostro paese e che grazie al contributo di Regione Lombardia offre un programma denso di musica e animazione, per tutte le età».